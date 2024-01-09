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Россиян предупредили о возможных провокациях в Telegram
За последнее время в Telegram появилось большое количество новых каналов про мигрантов, это заметили авторы телеграм-канала «Многонационал», специализирующегося на мониторинге мигрантских преступлений.
В своем очередном посте «Многонационал» разоблачает украинский канал, где помимо статей про мигрантов для привлечения аудитории идет украинская пропаганда, передает «Федерал пресс».
«Цель таких каналов – это вовлечь подписчиков из России в противоправную деятельность и дискредитировать те организации и проекты, которые занимаются нужной работой в рамках закона», – говорится в статье. Авторы канала прогнозируют появление аналогичных провокаций и в дальнейшем и призывают россиян быть бдительными и не доверять информации подобных каналов.
В свою очередь юрист Илья Ремесло заявил, что украинские спецслужбы массово создают анти-мигрантские Telegram-каналы, в которых призывают бороться с исламистами. «Цель простая – стравить русских, мигрантов и вообще мусульман, спровоцировать внутренний взрыв в России», – цитирует Ремесло Ru Posters.
Он отметил, что работа выстроена по привычной схеме «обработки» родственников мобилизованных: берется реально существующая проблема и доводится до абсурдного тезиса. Например, в данных каналах активно транслируется утверждение о том, что «во всех бедах России виноваты мигранты». А далее следует уже чистый экстремизм вплоть до попыток организовать нападения на мигрантов и иностранных рабочих.
«Поэтому, будьте осторожны, когда видите такие медиаресурсы – можете быть втянуты в незаконную и опасную для вас деятельность», – подчеркнул эксперт.