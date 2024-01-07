В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.