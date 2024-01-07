У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
МАГАТЭ решило изучить распространение микропластика в Антарктике
Аргентина и МАГАТЭ запустили научную миссию по изучению микропластика в Анарктике
В течение месяца два исследователя МАГАТЭ будут изучать присутствие микропластика и его распространенность в морской воде, озерах, отложениях, песке, сточных водах, а также в организмах животных в районе аргентинской научно-исследовательской станции Карлини.
Старт научной миссии на одной из аргентинских научных станций дали глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Аргентины Хавьер Милей, передает РИА «Новости».
На встрече с исследователями присутствовали глава Минобороны Аргентины Луис Петри, глава МВД Гильермо Франкос и глава МИД Диана Мондино.
Ранее сообщалось, что в Мурманском морском порту был дан торжественный старт экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77». Группе ученых из 20 институтов РАН и нескольких вузов предстоит пройти за год более 12 тыс. километров по самым малоисследованных территориям и нанести на карту сотни объектов.
Научная программа экспедиции включает в себя исследования в сфере экологии, социологии и антропологии коренных народов и жителей самых северных поселков страны.
Участникам экспедиции обследовать свыше пятисот объектов промышленного наследия СССР, определить план по консервации или полной утилизации остатков оборудования.