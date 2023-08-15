Из Мурманска стартовала экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77»

«Масштаб вашего уникального проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук, поистине впечатляет. В сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления ее природного, промышленного потенциала», – отметил глава государства.

В торжественной церемонии приняли участие представители администрации Мурманской области, Русского географического общества и участники экспедиции.

«Экспедиция продолжает череду крупных акций по защите природы и развитию социальной сферы, которые «Чистая Арктика» проводит на Крайнем Севере. Важно, что по итогам экспедиции проектный офис «Чистой Арктики» сможет также составить дорожную карту будущих уборок на северных территориях и тем самым еще шире охватить экологическую повестку. В этом году проект расширяет направления работы и включает в свои программы научный трек. Это значит, что под эгидой ученых наши волонтеры смогут стать частью большой исследовательской работы, аналогов которой не было последние 40 лет», – рассказал начальник экспедиции, руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

По его словам, группе предстоит пройти за год более 12 тыс. километров по самым малоисследованных территориям и нанести на карту сотни объектов. Ученые из 20 институтов РАН и нескольких вузов проведут исследования по госзаданиям своих научных центров.

Научная программа экспедиции включает в себя исследования в сфере экологии, социологии и антропологии коренных народов и жителей самых северных поселков страны. Участникам экспедиции обследовать свыше пятисот объектов промышленного наследия СССР, определить план по консервации или полной утилизации остатков оборудования, бочек и другого наследия хозяйственной деятельности XIX-ХХ веков. Часть ученых присоединится к экспедиции позже, уже в Карелии, поэтому торжественные мероприятия, посвященные старту экспедиции проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Бурятии.

После официальной части участники первой исследовательской партии экспедиции проследовали в порт для отправки на судне «Клавдия Еланская». Теплоход пройдет 325 морских миль и осуществит заброску первой партии на труднодоступный юго-восточный берег Кольского полуострова, откуда и начнется наземный маршрут экспедиции.

Часть маршрута, пролегающая через тундры и заливы Терского берега Кольского полуострова, протяженностью 120 километров группа пройдет пешком. В поселке Умба ее сменит вторая партия – социологи и антропологи, которые приступят к сбору данных в рамках социологического исследования на территориях традиционного проживания саамов, а сотрудники Московской Арктической Библиотеки №77 приступят к поиску аудио-, видеоконтента и книг на языках коренных народов – саамов и коми-ижемцев. Этот маршрут будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

Экспедиция пройдет по континентальной части Арктики с участием исследователей из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов. В задачи экспедиции входит изучение состояния тундр и многолетнемерзлых грунтов, составление карт промышленного наследия СССР и современной транспортной инфраструктуры, исследования микропластика в северных водоемах и территорий будущих карбоновых полигонов, а также социологические исследования и поиск видео- и аудиоконтента и книг на родных языках коренных малочисленных народов Севера.