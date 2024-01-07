Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта

Владимир Путин рассказал, что любит творчество философов Николая Бердяева и Иммануила Канта

Tекст: Денис Тельманов

«Один из любимых», – сказал Путин, комментируя заявление одного из участников встречи, что любимым философом президента является Николай Бердяев.

«Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как», – добавил Путин, передает ТАСС.

Автор реплики рассказал, что закачивает философский факультет МГУ и заметил, что философия не является ни наукой, ни искусством, а говорит «о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания».

«Очень интересно. Очень многообразно, комплекс, который охватывает все», – ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных и провел с ними «достаточно обстоятельную беседу».