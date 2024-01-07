У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта
Владимир Путин рассказал, что любит творчество философов Николая Бердяева и Иммануила Канта
Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших в СВО военных рассказал, что одним из любимых философов считает Николая Бердяева, а также упомянул Иммануила Канта в числе тех, кого нужно читать.
«Один из любимых», – сказал Путин, комментируя заявление одного из участников встречи, что любимым философом президента является Николай Бердяев.
«Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как», – добавил Путин, передает ТАСС.
Автор реплики рассказал, что закачивает философский факультет МГУ и заметил, что философия не является ни наукой, ни искусством, а говорит «о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания».
«Очень интересно. Очень многообразно, комплекс, который охватывает все», – ответил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных и провел с ними «достаточно обстоятельную беседу».