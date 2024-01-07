Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных

Tекст: Денис Тельманов

«Президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, пригласил их на праздничный ужин», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова.

Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул, что это общение должно стать «ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО».

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечника от имени президента вручили награды жителям Луганской народной республики.