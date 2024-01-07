У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО
Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных
Встреча с семьями погибших участников спецоперации на Украине прошла в подмосковной резиденции президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, пригласил их на праздничный ужин», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова.
Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул, что это общение должно стать «ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО».
Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечника от имени президента вручили награды жителям Луганской народной республики.