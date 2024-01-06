У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Кириенко и Пасечник вручили награды в ЛНР от имени президента
Самые активные жители Луганской народной республики получили награды из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и главы ЛНР Леонида Пасечника, сообщил руководитель региона.
Награды вручались от имени президента Владимира Путина, указал Пасечник в своем Telegram-канале.
Высокой награды – медали «За труды в культуре и искусстве» – удостоен солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности президента России получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна, а также активист «Народного фронта», куратор проекта «Все для Победы!» в ЛНР Алексей Малов.
«Знаю, с какой самоотдачей эти люди работают для развития нашего региона и всей России. Они – настоящие патриоты, на которых стоит равняться. От души поздравляю с заслуженными наградами», – заключил Пасечник.