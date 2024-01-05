В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Залужный рассказал НАТО о сложной обстановке на фронте
Залужный в разговоре с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе Каволи заявил о сложной обстановке на фронте
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.
В ходе телефонных переговоров Залужный и Каволи рассмотрели вопрос о том, какие шаги могут предпринять российские войска «в течение ближайших недель и месяцев». Залужный подчеркнул, что Украина нуждается в укреплении системы ПВО, передает ТАСС.
Напомним, за неделю российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений противника, объектам ВПК Украины, украинским аэродромам, арсеналам и топливным базам.