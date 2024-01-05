В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ
Вооруженные силы России в период с 30 декабря по 5 января нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам, сообщили в Минобороны России.
Также удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все объекты поражены, говорится в Telegram-канале МО.
На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике противника.
Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».