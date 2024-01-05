В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности
Губернатор Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде
В Белгороде есть угроза ракетной опасности, жителям следует покинуть открытые участки улицы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков указал в Telegram, что жителям Белгорода нужно покинуть машины и пойти домой, а тем, кто уже дома – держаться подальше от окон. Если объявят «ракетную опасность», жителям следует спуститься в укрытия, сообщил глава региона.
Напомним, накануне в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Над Белгородской областью силами ПВО было уничтожено десять украинских ракет РСЗО «Ольха». В субботу город подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами.