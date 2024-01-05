В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Источник: Конгресс не продвинулся по вопросу выделения денег Украине
Переговоры в американском конгрессе по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для киевского режима не окончены, прорыва пока нет, сообщил источник в этом законодательном органе.
В конгрессе продолжаются дискуссии по этим вопросам, есть попытки связать дополнительное финансирование Украины с обеспечением безопасности границы, но «никаких прорывов нет», сказал собеседник РИА «Новости».
В четверг госдеп США заявлял, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку киевскому режиму, но не на уровне 2022–2023 годов.