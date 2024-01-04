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Самолет прервал взлет из аэропорта Стамбула из-за кошки
Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки из сумки в ручной клади, пассажирку внесут в черный список компании.
Отмечается, что самолет, который собирался лететь в Афины, готовился ко взлету в аэропорту Стамбула, но внезапно по салону начала разгуливать кошка. Позже выяснилось, что животное попало в самолет нелегально, поскольку хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем питомце, передает РИА «Новости».
Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. Как пишет DHA, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта, кошку и хозяйку высадили. Как оказалось, хозяйка и раньше пыталась аналогичным образом незаметно провезти кошку, поэтому авиакомпания решила внести пассажирку в черный список.
Ранее сообщалось, что полиция в Австралии задержала женщину, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу к самолету, на который она опоздала.