За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Газпром в среду установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, говорится в сообщении российского газового холдинга.
В сообщении говорится, что поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании, передает ТАСС.
Накануне в компании отметили, что Газпром вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, и уже 2 января поставки обновили исторический суточный рекорд.