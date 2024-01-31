Щербакова отписалась от Тутберидзе после ее слов о допинге Валиевой

Фигуристка Анна Щербакова отписалась в соцсетях от тренера Этери Тутберидзе после ее слов о допинге Камилы Валиевой

Tекст: Денис Тельманов

На отписку Щербаковой от своего тренера обратили внимание интернет-пользователии, при это сама Тутберидзе по-прежнему подписана на Щербакову, сообщает «МК».

Тутберидзе заявила, что антидопинговые службы в течение двух лет так и не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, а по итогам разбирательств осталось много вопросов.

Тренер подчеркнула, что она больше всего хотела, чтобы было проведено доскональное расследование, даже если «это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны».

По словам Тутберидзе, она всегда предупреждает родителей своих воспитанников осторожно относиться к приему лекарств, даже если это препараты от простуды.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.