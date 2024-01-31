Путин оценил развитие Крыма и Севастополя

Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России

Военный эксперт: Страны НАТО хотят обеспечить свободное передвижение войск в Европе

Tекст: Евгений Поздняков

«Идея создания «военного Шенгена» в НАТО обсуждается не первый год. Транспортный коридор между Нидерландами, ФРГ и Польшей знаменует собой начало реализации многолетних планов. Эти страны выбраны неслучайно. Их территории образуют единую линию, по которой можно перебрасывать войска с запада на восток Европы», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Кроме того, именно в Нидерландах располагаются порты, в которые завозится американская техника. Таким образом, темп поставок Вашингтона в нужную точку ЕС также увеличивается. Со временем планируется расширить зону «военного Шенгена» на территорию всех стран – участниц НАТО. Это значительно усилит объединение», – подчеркивает он.

«Дело в том, что сегодня для перемещения войск и техники из одного государства альянса в другое требуется длительный процесс согласования маршрута. Аннулирование бюрократических проволочек в разы увеличит возможности маневрирования формирований НАТО», – отмечает эксперт.

«Не думаю, что постепенное введение «военного Шенгена» прямо свидетельствует о готовности альянса к конфликту с Россией. Скорее всего, на сегодняшний день западные страны озабочены вопросами поддержки проигрывающей Украины. Транспортный коридор позволит отправлять помощь ВСУ ускоренными темпами», – уточняет собеседник.

«Однако в перспективе данное решение может нести и угрозы для Москвы. Под удар рискуют попасть три важные территории: Калининградская область, северные регионы РФ и Белоруссия. Уже сейчас необходимо наращивать на этих землях военный потенциал. Кроме того, важно усиливать флот в акватории Балтийского моря», – резюмирует Бартош.

Ранее Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что данное решение сделает Европу сильнее. По ее словам, странам необходима более плотная интеграция, чтобы быстрее и эффективнее передислоцировать свой контингент.

Газета The Times сообщала, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов. Отмечается, что в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки армиями разных государств.

Напомним, в ноябре глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил создать «военный Шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

Он отмечал, что ряд национальных регламентов препятствуют перемещению людей и боеприпасов сил альянса. По его словам, нужно заранее «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава объединения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Зольфранк нагнетает напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия. Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

Идея более тесной военной интеграции стран НАТО не нова. Еще зимой прошлого года Берлин и Амстердам начали подготовку к объединению своих войск под знаменем немецкой армии. Слияние нескольких формирований двух государств происходило в рамках программы Common Army Vision, утвержденной еще в 2022-м.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идее «военного Шенгена» мешает противоречивое отношение некоторых стран Восточной Европы к американскому армейскому контингенту.