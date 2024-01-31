Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах

Путин выступил против сокращения штатов в сельских учреждениях культуры и спорта Донбасса и Новороссии

Tекст: Денис Тельманов

«Ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта... Знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух. Так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать», – обратился Путин к представителям региональных и федеральных властей, которые участвовали в совещании, передает ТАСС.

По словам президента, работники таких учреждений обладают большим опытом и авторитетом, им доверяют жители, они выполняют «просветительскую, воспитательную миссию огромного значения, работают с детьми, молодежью».

«Я понимаю: есть стандарты, нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно, подумать о трудоустройстве этих людей, так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать на своем уровне квалификации», – подчеркнул Путин.

Также президент потребовал действовать «в высшей степени аккуратно и ответственно» в социальной системе Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «нет мелочей», поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.