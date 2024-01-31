Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.3 комментария
Эксперт: Страхи Зеленского относительно перспектив противостояния с Залужным будут нарастать
Эксперт Чеснаков: Страхи Зеленского относительно перспектив противостояния с Залужным будут нарастать
Публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение президента Украины Владимира Зеленского хуже, чем казалось прежде, считает научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Политолог отметил в своем Telegram-канале, что у Зеленского нет сменщика Залужного. Как писали ранее западные СМИ, и начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов, и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский стать преемниками Залужного отказались.
«Это указывает как на «короткую скамейку» у офиса президента, так и на то, что Залужный все активнее институционализируется. Потенциальные сменщики опасаются последствий своей ошибочной ставки на Зе, а не За», – считает Чеснаков.
Кроме того, отметил он, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.
Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.