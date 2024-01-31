Эксперт: Страхи Зеленского относительно перспектив противостояния с Залужным будут нарастать

Эксперт Чеснаков: Страхи Зеленского относительно перспектив противостояния с Залужным будут нарастать

Tекст: Ольга Никитина

Политолог отметил в своем Telegram-канале, что у Зеленского нет сменщика Залужного. Как писали ранее западные СМИ, и начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов, и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский стать преемниками Залужного отказались.

«Это указывает как на «короткую скамейку» у офиса президента, так и на то, что Залужный все активнее институционализируется. Потенциальные сменщики опасаются последствий своей ошибочной ставки на Зе, а не За», – считает Чеснаков.

Кроме того, отметил он, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.

Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.

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