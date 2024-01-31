Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.8 комментариев
В Псковской области сбили украинский дрон
Средства ПВО России сбили украинский дрон в Псковской области
Минобороны России сообщило о ликвидации в ночь на среду силами ПВО украинского дрона, летевшего над Псковской областью.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», – приводит сообщение военного ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с использованием дронов три населенных пункта в Курской области, в одном из них в результате атаки было частично нарушено электроснабжение.