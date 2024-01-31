В Псковской области сбили украинский дрон

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.