Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
ВСУ атаковали три населенных пункта в Курской области
Два села и один поселок в приграничных районах Курской области подверглись обстрелам и атаке с использованием БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он сообщил, что обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. В Гордеевке частично нарушено электроснабжение. Кроме того, поселок Теткино Глушковского района был атакован БПЛА.
Пострадавших в результате обстрела нет. В результате падения обломков беспилотника в Теткино повреждены забор одного дома и легковой автомобиль.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник над черноморской акваторией.