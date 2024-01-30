Сийярто: Правительство Венгрии не будет торопить парламент с приемом Швеции в НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД отметил, что до начала весенней сессии парламента в конце февраля осталось совсем немного времени. Как сказал Сийярто, отвечая на вопрос о перспективах одобрения венгерскими депутатами шведской заявки в НАТО, он не видит причин для созыва внеочередного заседания, передает ТАСС.

Он добавил, что следует дождаться начала сессии и посмотреть, на какой день руководство парламента назначит голосование по ратификации документов о приеме Швеции в альянс.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.