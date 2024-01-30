Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
Сийярто: Правительство Венгрии не будет торопить парламент с приемом Швеции в НАТО
Правительство Венгрии не будет предлагать парламенту провести внеочередное заседание для ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, прибывшим с визитом в Будапешт.
Глава МИД отметил, что до начала весенней сессии парламента в конце февраля осталось совсем немного времени. Как сказал Сийярто, отвечая на вопрос о перспективах одобрения венгерскими депутатами шведской заявки в НАТО, он не видит причин для созыва внеочередного заседания, передает ТАСС.
Он добавил, что следует дождаться начала сессии и посмотреть, на какой день руководство парламента назначит голосование по ратификации документов о приеме Швеции в альянс.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.