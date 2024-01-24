Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.5 комментариев
Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
Орбан: Кабмин Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.
Орбан рассказал, что в разговоре со Столтенбергом подтвердил поддержку Венгрией членства Швеции в НАТО, а также подчеркнул, что Будапешт продолжит призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и скорее завершить ратификацию, передает ТАСС.
Ранее Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.