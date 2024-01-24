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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    6 комментариев
    24 января 2024, 16:33 • Новости дня

    Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО

    Орбан: Кабмин Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО

    Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.

    Орбан рассказал, что в разговоре со Столтенбергом подтвердил поддержку Венгрией членства Швеции в НАТО, а также подчеркнул, что Будапешт продолжит призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и скорее завершить ратификацию, передает ТАСС.

    Ранее Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    23 января 2024, 18:29 • Новости дня
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные союзники Киева в ближайшее время начнут говорить о разделе Украины, чтобы прекратить боевые действия, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.

    По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.

    «Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».

    Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.

    Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    23 января 2024, 19:48 • Новости дня
    Россия предоставила временное убежище для двух британок

    МВД: Британский хореограф с матерью получили временное убежище в России

    Tекст: Александра Юдина

    Работающие в сфере балетного искусства гражданки Британии получили временное убежище в России, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Уточняется, что женщины обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища, передает РИА «Новости».

    По данным МВД, Кристина Анна Камерон Давыдова на протяжении 30 лет работает в сфере балетного искусства на территории России, руководя балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает в театре – оформляет декорации и шьет костюмы к спектаклям.

    По словам Волк, начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД Алексей Журин в торжественной обстановке вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища.

    Представитель МВД пояснила, что данный документ дает право на медицинское обслуживание, а также работать без оформления патента и разрешения.

    В декабре проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в Ваалимаа.

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    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    23 января 2024, 21:56 • Новости дня
    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов

    Reuters: Евросоюз не сможет изъять замороженные активы Банка России

    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале, сообщило агентство Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС, страны Евросоюза не достигли соглашения в вопросе конфискации российских активов, и этого, скорее всего, не произойдет, передает ТАСС.

    Европейские чиновники озабочены не только юридическим аспектом подобного шага, но и тем, какие последствия это могло бы повлечь для единой европейской валюты, пишет издание. Допускается версия, что инвесторы в таком случае могут выйти из европейских активов из-за опасений изъятия их средств аналогичным образом.

    Вероятнее всего, Брюссель поддержит предложение Еврокомиссии, которое подразумевает выделение Киеву помощи с прибыли, которую приносят замороженные активы России, пишет агентство.

    Ранее Бельгия решила предоставить Украине доходы от замороженных российских активов.

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    23 января 2024, 18:59 • Новости дня
    Хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене
    Хуситы поставили ультиматум британским и американским сотрудникам ООН в Йемене
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У сотрудников ООН с американским и британским гражданствами остался месяц на то, чтобы покинуть Йемен, заявили йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах», сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Хуситы дали понять, что ООН не нужно привлекать к работе в районах под контролем «Ансар Аллах» сотрудников с американским и британским гражданством, сообщил представитель ООН в столице Йемена Сане, передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    Ранее военный представитель хуситских мятежников Яхья Сариа сообщил, что американская и британская армии в ночь на вторник нанесли 18 авиаударов по территории Йемена.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    24 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
    @ gur.gov.ua

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.

    Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

    В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

    Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

    15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.

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    24 января 2024, 09:15 • Новости дня
    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине

    Захарова: Россия удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москву удивил комментарий внешнеполитического ведомства Швейцарии о поиске путей перехода к мирному процессу по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги встречи представителей МИД Швейцарии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, отметив, что в ситуации с западными коллегами зачастую возникают разные оценки прошедших переговоров.

    «Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», – передает ТАСС слова дипломата.

    Она подчеркнула, что заявления о мирных переговорах от стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму, занимаются его финансированием и обучением боевиков ВСУ, – это политические манипуляции.

    Ранее Швейцария захотела провести в 2024 году мирную конференцию по Украине.

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    24 января 2024, 06:29 • Новости дня
    В контрабанде 637 кг кокаина обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    В контрабанде 637 кг кокаина на общую сумму 2,5 млрд рублей обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она должна была переправить из Москвы с страны ЕС.

    «Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась и сотрудничает со следствием», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина ФСБ зафиксировала в декабре 2023 года и задержала наркодельцов с поличным.

    По данным следствия, партию кокаина злоумышленники должны были вывезти в страны ЕС. Для этого из приграничных регионов в Москву приехали двое граждан России, у которых на руках был арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

    Ранее сообщалось, что в порту Петербурга нашли свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа.

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    23 января 2024, 18:53 • Новости дня
    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда
    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда
    @ t.me

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов на круглом столе в Госдуме представил хронологию событий в поезде, проводница которого выбросила на улицу кота Твикса.

    По словам Пястолова, за пять минут до отправления поезда в Кирове поступили жалобы от пассажиров плацкартного вагона на гуляющего без присмотра кота, передает РБК.

    Проводница взяла животное на руки и отправилась на поиски хозяина, но никто из опрошенных пассажиров не откликнулся. Сама женщина не знала, с кем ехал питомец. Решив, что кот случайно оказался в вагоне во время остановки, проводница подумала, что его хозяева могут находиться на станции.

    Установлено, что пассажир, который перевозил Твикса, во время остановки вышел на перрон, после чего вернулся на свое место и занял верхнюю полку. В этот момент, согласно записям с камер видеонаблюдения, зверь выбрался из стоявшей на полу переноски.

    Пястолов сообщил, что проводница с котом в руках проходила мимо этого пассажира, но тот «почему-то не идентифицировал» питомца, а информация о его пропаже поступила только спустя семь часов.

    Напомним, кота по кличке Твикс, которого проводница выбросила из вагона 11 января, приняв его за бездомного, нашли мертвым. Инцидентом занялся Следственный комитет, а выбросившую кота Твикса проводницу отстранили от работы с пассажирами.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    23 января 2024, 21:02 • Новости дня
    В Пермском крае пассажиров высадили из поезда за 50 км до станции

    Прокуратура начала проверку сообщений о не доехавших 51 км до станции в Пермском крае пассажирах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проводник движущегося из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил пассажиров в Пермском крае за несколько десятков километров до их места назначения, информацию опубликовали в соцсетях, ее проверяет Приволжская транспортная прокуратура.

    Красноуфимская транспортная прокуратура проводит проверку опубликованных в соцсетях сообщений о возможном нарушении прав пассажиров при перевозке на Горьковской железной дороге в Пермском крае, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительной информации, 22 января поезд №115 Томск – Адлер встал на станции Щучье озеро. Проводник одного из вагонов ошибочно высадил пассажиров, которым нужно было доехать до станции Чернушка. Она находится в 51 километре от этого места.

    Ранее СК начал проверку из-за выброшенного из поезда кота под Кировом.

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