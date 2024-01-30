Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Подростков задержали за диверсию на железной дороге в Москве
В Москве двух 17-летних подростков задержали за поджог релейного шкафа между железнодорожными станциями Марк и Новодачная, сообщило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
По информации ведомства, предположительно, подростки подожгли устройство, используя горюче-смазочный материал, бутылку с остатками которого обнаружили сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия, передает ТАСС.
Подозреваемые были задержаны по местам жительства в подмосковном Долгопрудном. По факту диверсии возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы Западного МСУТ СК России, не позднее 20 января неустановленное лицо, поддерживающее ВСУ, в целях дестабилизации социально-политической обстановки в России решило организовать проведение диверсии по разрушению и повреждению объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры.
В ходе переписки в одном из мессенджеров оно убедило незнакомого подростка совершить преступление и предоставил ему инструкции, пообещав вознаграждение в размере 150 долларов. Юноша привлек к совершению диверсии своего знакомого сверстника, с которым они прибыли на перегон станций «Марк» – «Лобня» и подожгли релейный шкаф.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за подготовку взрыва на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки Украины.