Подростков задержали за диверсию на железной дороге в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, предположительно, подростки подожгли устройство, используя горюче-смазочный материал, бутылку с остатками которого обнаружили сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия, передает ТАСС.

Подозреваемые были задержаны по местам жительства в подмосковном Долгопрудном. По факту диверсии возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы Западного МСУТ СК России, не позднее 20 января неустановленное лицо, поддерживающее ВСУ, в целях дестабилизации социально-политической обстановки в России решило организовать проведение диверсии по разрушению и повреждению объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры.

В ходе переписки в одном из мессенджеров оно убедило незнакомого подростка совершить преступление и предоставил ему инструкции, пообещав вознаграждение в размере 150 долларов. Юноша привлек к совершению диверсии своего знакомого сверстника, с которым они прибыли на перегон станций «Марк» – «Лобня» и подожгли релейный шкаф.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за подготовку взрыва на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки Украины.