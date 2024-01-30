В России упростили порядок получения ТСР для бойцов СВО

ВС России улучшили положение на Купянском направлении

Минобороны: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении российская армия отразила шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского ЛНР и Терны ДНР. Отмечается, что Украина в данном направлении потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как указали в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. В сообщении говорится, что потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумы, Кирово и Георгиевки ДНР. В Минобороны подчеркнули, что Киев потерял на данном направлении до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве отметили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 80 своих военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а на Запорожском направлении потери составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении Россия поразила 35 бригаду морской пехоты и 121 бригаду теробороны в районах Золотой Балки и Львово Херсонской области, а также уничтожила до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

В сообщении говорится, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

В ведомстве заявили, что средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожены 28 украинских беспилотников в районах Водяного, Белогоровки, Марьинки, Ямполовки, Спорного, Песков ДНР, Приволья, Новознаменки, Шипиловки ЛНР, Новой Маячки Херсонской области, Ольшаны и Горобьевки Харьковской области,

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.