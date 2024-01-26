Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для прошедших СВО бойцов

Tекст: Валентина Григоренко

Путин, комментируя слова участника встречи о том, что некоторые солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не знают об этом недуге и о том, что есть качественная помощь специалистов, отметил, что «можно сделать это обязательным», передает ТАСС.

«Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами. Фонд «Защитников Отечества», мне кажется, организует. Да, это большой объем работы, но зато это будет не так, чтобы кто-то чувствовал потребность, обратился и стесняется, а нет, все проходят», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

«Здесь нет ничего зазорного – поработать со специалистом, или чтобы специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке. Но многие не обращаются, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера, еще чего-то. Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека. Здесь нет ничего такого необычного, просто специалисты настраивают, восстанавливают человека и так далее», – уточнил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.