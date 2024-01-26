  • Новость часаПутин назвал геноцидом истребление русских на Украине
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 18:37 • Новости дня

    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО

    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что помощь участникам СВО оказывают жители всех регионов России. «19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, – 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», – отметил президент.

    В пятницу в Кремле анонсировали встречу Путина со студентами – участниками СВО в Корабелке.

    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    25 января 2024, 20:42 • Новости дня
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Владимиру Путину на совещании в Калининградской области рассказали о Зеленоградске, который известен туристам своими котами. Глава государства пошутил, не о морских ли котиках шла речь.

    В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту, что курортный город Зеленоградск считается «городом котиков».

    «Это «мурлыкающий город», он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», – сказал Чернышенко. «Морских котиков?» – переспросил Путин с улыбкой. «Нет, обычных котов», – ответил серьезно вице-премьер.

    Чернышенко отметил, что коты – полноправные жители Зеленоградска, там для них даже построили специальные светофоры. «Семейным туристам будет на что посмотреть», – пояснил он.

    Чернышенко отметил, что вдоль берега Балтийского моря в регионе строится велодорожка протяженностью 130 километров. Он пояснил, что в свой прошлый приезд покатался на ней с главой области Антоном Алихановым.

    Путин в шутку переспросил, проехал ли вице-премьер все 130 километров. «Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», – цитирует Чернышенко ТАСС.

    «Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», – улыбнулся глава государства.

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    25 января 2024, 20:12 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предварительные данные с осмотра места происшествия говорят о том, что военный грузовой российский самолет Ил-76 в Белгородской области подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в Следственном комитете России.

    Самолет атаковали с территории Украины, свидетельствуют первоначальные результаты следственных действий, возбуждено дело о теракте, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

    В Кремле ранее заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76, и призвали к международному расследованию преступлений киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    25 января 2024, 21:32 • Новости дня
    В Норвегии призвали готовиться к войне с Россией

    The Telegraph: Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией в ближайшие три года, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен.

    Слова Кристофферсена приводит The Telegraph, он заявил, что Норвегии нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру. По его словам, Москва наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никому в мире не хочется большой войны, Россия этого желает в последнюю очередь. Также Лавров назвал обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву.

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    26 января 2024, 10:36 • Новости дня
    Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

    Биограф Зеленского Шустер: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Москвой

    Tекст: Ольга Никитина

    Журналист Time Саймон Шустер в книге The Showman, посвященной президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал детали первого после начала спецоперации раунда мирных переговоров между Москвой и Киевом.

    В книге рассказывается о переговорах, которые стартовали на пятый день после начала СВО. Уточняется, что свои предложения Киев представил на встрече в Стамбуле 29 марта, пишет РБК.

    По информации автора, украинская сторона якобы была готова отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс и другие военные блоки в обмен на гарантии со стороны России и группы стран, в том числе США, Британии, Китая, Франции, Германии, Израиля и других государств. Впоследствии, согласно книге Шустера, потребовались бы изменения в Конституцию Украины, поскольку евроатлантический курс зафиксирован в основном законе этой страны.

    В «вопросе по Крыму» киевский режим предлагал паузу на 15 лет. В этот срок украинская сторона, согласно книге Шустера, обещала взять обязательство не применять силу и приложить усилия для поиска мирного решения. Вопрос о статусе территорий на юго-востоке Украины оставался «на усмотрение лидеров враждующих сторон».

    Российские переговорщики, по информации, изложенной в книге The Showman, говорили, что единственным выходом из тупика станет встреча двух лидеров в одной комнате. К этой перспективе российская сторона относилась серьезно, сказано в книге.

    Сообщается, что в результате президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров, которые требовали от Киева согласия на дополнительные уступки. Указано, что Запад понимал необходимость мирных переговоров, он хотел держать Зеленского «в настроении вести переговоры».

    Более того, как сообщил Шустеру советник Зеленского по иностранным делам Андрей Сибига, западные партнеры советовали президенту Украины принять российские условия.

    Однако на переговорный процесс в Стамбуле повлияла провокация в Буче, после которой Зеленский свернул контакты с российской стороной по ряду направлений – приостановил обсуждения по правовому и дипломатическому каналам и полностью остановил контакты по военной линии. К сентябрю 2022 года единственным рабочим каналом остался только тот, по которому обсуждались вопросы обмена пленными.

    Также в книге рассказывалось, что западные лидеры в день выступления на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    25 января 2024, 21:38 • Новости дня
    При атаке ВСУ на хутор в Белгородской области погибла женщина

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки ВСУ на хутор Лозовая Рудка в Белгородской области погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера, с которого было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла женщина, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Ранее российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    25 января 2024, 21:08 • Новости дня
    Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

    Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором региона Антоном Алихановым, на которой обсудил демографическую ситуацию в регионе, в частности поддержку семей с детьми.

    Губернатор доложил о поддержке семей с детьми, о создании единой социальной службы репродуктивного здоровья. Также он рассказал, как в области организованы медицинские, психологические и социальные консультации для беременных женщин, что помогло снизить количество абортов. По его словам, многие не знают, на какие льготы и пособия могут рассчитывать после рождения ребенка, передает ТАСС.

    Алиханов также отметил совместную разработку программы поддержки репродуктивного здоровья с частными клиниками. «Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие», – указал Путин.

    Кроме того, были затронуты другие темы, в том числе средняя продолжительность жизни в регионе и меры для ее повышения.

    Ранее Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие региона с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.

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    25 января 2024, 19:45 • Новости дня
    Путин: Необходимо поддержать развитие Калининградской области

    Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Необходимо дополнительно поддержать развитие Калининградской области с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий, считает президент России Владимир Путин, в четверг он провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, это касается экономики, стимулов для бизнеса и создания комфортных условий для жизни людей. По итогам совещания сообщается, что за последнее время население области выросло на 16% и уверенно превысило миллион человек.

    Кроме того, необходимо распространить льготные тарифы, направленные на повышение транспортной доступности Калининградской области, исключительно на жителей региона, проживающих или работающих здесь на постоянной основе.

    Особое внимание должно быть уделено реализации туристического и рекреационного потенциала, что будет способствовать укреплению и диверсификации экономики региона. В числе других приоритетных задач: увеличение темпов ввода жилья, обновление коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и строительство новых объектов здравоохранения, спорта и культуры.

    Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.

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    26 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о постоянных обстрелах позиций ВСУ и больших потерях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    ВС России атакуют позиции ВСУ в районе Вербового и Работина с использованием FPV-дронов, дронов со сбросами и минометами, рассказал Винник, передает ТАСС. Постоянные обстрелы осложняют эвакуацию тел погибших, добавил он.

    По словам военнопленного, подразделение постоянно несет потери, несмотря на то, что не предпринимает никаких активных действий. Винник также пожаловался на плохое психологическое состояние солдат.

    «Люди устали уже, долго на выезде. Скажем так, психологическое состояние ниже нормы. <…> По штату 118 [человек в роте], фактически сейчас человек 40. В декабре было пополнение – взвод», – рассказал он.

    Винник также рассказал о том, как к украинским военнослужащим относятся в плену в России. «Относятся нормально к нам. Медицинскую помощь оказали, перебинтовали, сделали снимки. Осколки все не доставали, потому что близко к сухожилию. Сказали, что, если пока не беспокоит, нет необходимости все доставать», – сказал он.

    Ранее украинский пленный Петр Котельник рассказал о шантаже военкоматов.

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    26 января 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин дал поручение о присвоении статуса ветерана участвовавшим в СВО без контракта

    Tекст: Ольга Никитина

    Участники специальной военной операции (СВО) смогут получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    «Внести в нормативные правовые акты России изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, в ходе специальной военной операции», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами семей погибших участников специальной военной операции, состоявшейся 7 января 2024 года.

    Еще одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения. Поручение дано правительству России, оно должно быть выполнено до 1 апреля.

    Кроме того, глава государства дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев.

    Также Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников СВО. Доклад глава государства ожидает до 1 апреля 2024 года.

    Ранее Путин призвал укреплять систему соцгарантий для бойцов спецоперации.

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    26 января 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин заявил о привилегированном стратегическом партнерстве России и Индии

    Путин: Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с национальным праздником – Днем республики, отметив, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией.

    «Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин заявил, что Россия «дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства между государствами». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», – говорится в телеграмме президента.

    Глава государства также пожелал руководителям Индии здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны – благополучия и процветания.

    В середине января Путин провел телефонные переговоры с Моди.

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