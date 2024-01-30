Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
Шерпа ЮАР: Страны Глобального Севера стучат в двери БРИКС
Шерпа ЮАР Суклал: Страны Глобального Севера стучат в двери БРИКС
Большинство развитых стран и государства Глобального Севера «тихонечко стучатся» в двери БРИКС, желая наладить взаимодействие с объединением, заявил шерпа Южно-Африканской Республики (ЮАР) в БРИКС Анил Суклал.
Анил Суклал отметил, что этот сигнал является положительным, и указал при этом, что деятельность БРИКС не направлена против Запада, передает ТАСС.
Южноафриканский представитель указал, что всемирный интерес к работе БРИКС растет в мире стремительно и многократно. Стать участниками объединения уже выразили желание около трех десятков стран, уточнил он, назвав это «вотумом доверия» к БРИКС и его принципам.
В Кремле ранее также отмечали, что многие страны желают сотрудничать с БРИКС, они считают членство в объединении отвечающим их интересам.