Шерпа ЮАР: Страны Глобального Севера стучат в двери БРИКС

Шерпа ЮАР Суклал: Страны Глобального Севера стучат в двери БРИКС

Tекст: Ольга Никитина

Анил Суклал отметил, что этот сигнал является положительным, и указал при этом, что деятельность БРИКС не направлена против Запада, передает ТАСС.

Южноафриканский представитель указал, что всемирный интерес к работе БРИКС растет в мире стремительно и многократно. Стать участниками объединения уже выразили желание около трех десятков стран, уточнил он, назвав это «вотумом доверия» к БРИКС и его принципам.

В Кремле ранее также отмечали, что многие страны желают сотрудничать с БРИКС, они считают членство в объединении отвечающим их интересам.