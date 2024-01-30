Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
Премьер Японии заявил о новых санкциях против России и стремлении решить «территориальный вопрос»
Премьер Японии Кисида заявил о новых санкциях против России и стремлении решить «территориальный вопрос»
В отношениях между Россией и Японией сложилась тяжелая ситуация, однако Токио придерживается стремления к разрешению «территориального вопроса» и заключению мирного договора, заявил японский премьер Фумио Кисида.
Кисида отметил при этом, что Япония намерена решительно продвигать санкции в отношении России из-за конфликта на Украине и будет и впредь поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
В октябре Кисида заявлял, что правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией.