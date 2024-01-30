Россиян из «Би-2» поместили в центр временного содержания иностранцев в Бангкоке

Пятеро россиян из «Би-2» находятся в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению дипмиссии, получено уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что россияне находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда, передает ТАСС.

Из документа следует, что российские граждане – флейтист и клавишник Ян Николенко, барабанщик Борис Лившиц, басист Максим Андрющенко, гитарист Андрей Звонков и аранжировщик Глеб Колядин – задержаны за нарушение трудового кодекса и 29 января прибыли в центр временного содержания.

Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».