Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.8 комментариев
Россиян из «Би-2» поместили в центр временного содержания иностранцев в Бангкоке
Пятеро россиян из «Би-2» находятся в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке
Власти Таиланда сообщили о нахождении пятерых россиян из числа участников группы «Би-2» в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, заявили в консульском отделе посольства России в Таиланде.
По сообщению дипмиссии, получено уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что россияне находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда, передает ТАСС.
Из документа следует, что российские граждане – флейтист и клавишник Ян Николенко, барабанщик Борис Лившиц, басист Максим Андрющенко, гитарист Андрей Звонков и аранжировщик Глеб Колядин – задержаны за нарушение трудового кодекса и 29 января прибыли в центр временного содержания.
Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».