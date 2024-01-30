Над Россией уничтожен и обезврежен 21 украинский дрон

Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.13 комментариев
К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.27 комментариев
Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек
Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.
В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.
Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.
Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.
По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».
Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.
Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину
Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.
«Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.
Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.
По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»
Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.
Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ
По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».
«Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.
Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.
Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.
Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу
Сийярто рассказал, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны». Ранее это уже произошло с банком ОТР, который решил продолжить работу на российском финансовом рынке, передает ТАСС.
Также он попросил Киев обеспечить надежную транспортировку нефти по территории своей страны.
Ранее сообщалось, что политические союзники венгерского премьер-министра Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.
Губернатор Евраев: Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что на месте происшествия в настоящее время работают правоохранители и спецслужбы. В результате никто не пострадал, возгорания нет, уточнил губернатор.
Об атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле ранее в понедельник писали СМИ.
Парламентарий отметил, что «цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше шести гривен [за кВт. ч] (14,3 рубля)», передает ТАСС.
Он сослался на письмо из Белого дома, в котором говорилось о необходимости выполнить требования по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий.
Сейчас тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2 гривны 64 копейки (около 6,3 рубля).
Говоря о состоянии энергосистемы Украины, депутат сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре.
На Украине решили открыть курсы украинского языка для военных
По его словам, курсы откроют для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на владение госязыком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. Также омбудсмен указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины.
Ранее на Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке.
Боррель: ЕС не видит света в конце украинского туннеля
Боррель констатировал, что боевые действия на Украине продолжаются и «только усиливаются». «И мы не видим света в конце украинского туннеля», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.
Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.
Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.
По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.
Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».
«360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле
БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».
В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.
Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.
Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.
В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.
Украинский генерал сообщил, что 20% военных ВСУ прошли подготовку за границей
По его словам, 20% украинских военных было подготовлено за границей, передает ТАСС. Николюк также отметил, что средний возраст попадающих в ряды ВСУ украинцев растет и это создает определенные трудности подготовки.
Ранее украинские ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных.
Двери НАТО остаются открыты, в том числе для Украины, она «станет членом НАТО», заявил Блинкен, передает РИА «Новости».
Он добавил, что открытость альянса демонстрирует вступление в него Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.
Ранее турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола по вступлению Швеции в НАТО.
Марочко: Власти Харьковской области обесточивают районы для принудительной эвакуации людей
Марочко сообщил РИА «Новости», что мирных граждан таким образом вынуждают покидать свое жилье.
Кроме того, отметил эксперт, высвобождаются мощности, которые Киев перенаправляет для военных предприятий с дефицитом электроэнергии.
В январе Харьковская областная военная администрация, которая подчиняется Киеву, объявила о начале обязательной эвакуации по «соображениям безопасности» в двух общинах Купянского района.