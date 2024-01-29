Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
В Брянской области уничтожили украинский дрон
Киевский режим попытался провести террористическую атаку на территории Брянской области вечером в понедельник, сообщило Министерство обороны России.
Около 21.50 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также украинский дрон в Брянской области сбили утром в понедельник.