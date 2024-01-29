К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.10 комментариев
Над Брянской областью уничтожен украинский дрон
Киевский режим в ночь с воскресенья на понедельник попытался провести террористическую атаку на территории Брянской области, сообщило Министерство обороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что на Купянском направлении расчет РСЗО «Торнадо-Г» отразил атаку штурмовиков ВСУ на позиции российских войск.