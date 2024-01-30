Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.14 комментариев
Набиуллина заявила о фокусе БРИКС на взаимодействии платежных систем в 2024 году
Участники БРИКС в 2024 году намерены сосредоточиться на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, сказала руководитель Банка России Эльвира Набиуллина.
Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, намерена выйти с «насыщенной повесткой», одной из инициатив станет развитие платежной системы, заявила Набиуллина в интервью РИА «Новости».
Экспертная группа займется вопросами по развитию цифровых валют, взаимодействию платежных систем, в 2024 году будет сделан больший фокус на расчеты в нацвалютах.
Кроме того, регуляторы стран БРИКС намерены обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации, чтобы люди могли быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС.