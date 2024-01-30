Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.14 комментариев
Блинкен: Украина станет членом НАТО
Украинское государство станет членом Североатлантического альянса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом.
Двери НАТО остаются открыты, в том числе для Украины, она «станет членом НАТО», заявил Блинкен, передает РИА «Новости».
Он добавил, что открытость альянса демонстрирует вступление в него Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.
Ранее турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола по вступлению Швеции в НАТО.