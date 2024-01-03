Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.0 комментариев
Девочка получила ранение в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
В результате обстрела ВСУ села в Белгородской области девочка-подросток получила ранение
Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате работы ПВО осколками ранен ребенок – у девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки.
При этом Гладков уточнил, что в госпитализации девочка не нуждается, врачи оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Утром 3 января российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью.