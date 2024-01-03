Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью

Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.36 комментариев
Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.6 комментариев
«Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки
В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».
Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.
СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».
Как написал Жога в своем Telegram-канале, 25 декабря указом президента России Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Владимир Фролов.
Жога рассказал, что об обстоятельствах смерти замкомандующего 8-й армии, который героически погиб в марте 2022 года, стало известно по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Ситуация была непростой, этот завод – мощный укрепрайон. По его словам, Фролов всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами, причем враг знал, кто перед ним, и пытался взять его живым, поскольку офицер такого ранга может много рассказать и много стоить при обмене.
Жога рассказал, что живым Фролов не сдался, он использовал все имевшееся оружие, получил множественные ранения и погиб от пули снайпера.
Пленный противник говорил про Фролова с уважением: «Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца». Когда ВС России овладели заводом, пленные морпехи ВСУ показали место захоронения генерала. По слова Жоги, Фролов всегда говорил: «Я сын солдата Великой Отечественной войны», поэтому жизнь простого бойца была для него на первом месте.
Напомним, 16 апреля 2022 года в Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», рекордное количество «Кинжалов» «несется к Киеву», в небо поднимались МиГ-31 и Ту-95, передает «Российская газета».
Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что с полуночи взрывы в Киеве звучали пять раз.
Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.
МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ
По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».
В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.
Минобороны: Аварийный сход авиабоеприпаса произошел в Воронежской области
Согласно сообщению ведомства, около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над Петропавловкой в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, передает ТАСС.
В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях, в которых повреждены остекление, кровля и несущие конструкции.
По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.
Гусев добавил, что после окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба.
«Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области – в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», – написал Гусев.
Напомним, в апреле 2023 года Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Поставленная цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Кроме предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА, ремонтирующих вооружение и технику ВСУ, удар также пришелся по местам хранения поставляемых киевскому режиму западными странами ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.
Он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.
Отметим, что в конце прошлого года ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.
MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО
Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.
Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.
Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.
Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.
Согласно сообщению агентства, с полуночи взрывы в украинской столице звучат в пятый раз, передает ТАСС.
Ранее телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в нескольких районах Киева после многочисленных взрывов.
Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.
В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры
В украинскихз спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, якобы оказались взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».
В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации уже заблокированы порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.
Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала недостатки украинской ПВО и тщательно спланировала операцию.
СМИ сообщали, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».
В Минобороны отчитались, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников.
Посол Франции в Киеве заявил, что Париж изменит формат помощи Украине
Весьер объяснил, что поддержка Франции Киеву будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, но для перехода на другую стратегию потребуется время, передает ТАСС.
Дипломат заявил, что изменить формат помощи Украине предложила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, она в ближайшее время приедет в Киев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.
TVL: Украина потеряет восточные территории из-за отказа от переговоров с Россией
В репортаже телеканала отмечается, что желание президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой приведет к потере Киевом еще больше территорий, передает РИА «Новости».
Также СМИ обращают внимание на колоссальные потери Киева на фронте, в то время как Зеленский отменяет выборы и обещает несбыточную победу. Кроме того, французский канал предположил, что Российская армия готовится к новому масштабному наступлению весной или летом, в результате которого Украине придется «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и принять требования Москвы.
Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.
Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины
Фицо считает: западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве, оказалась провальной, передает ТАСС.
Он убежден, что сейчас ЕС должен быть одним из основных авторов направленных на достижение мира на Украине инициатив, тем не менее но условия будет выдвигать Россия.
Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.
Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада
Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».
Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.
Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.
Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине
О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.
Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.
Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.
В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»
Политолог Шеслер: Теракты ВСУ в праздничные дни были призваны перебить негативную повестку вокруг Украины
«Теракты ВСУ в Донецке и Белгороде – это реакция офиса Зеленского на цепь военных неудач на фронте. Никаких позитивных для Киева сценариев не видно, местное население находится в депрессии, военные также не испытывают особого энтузиазма», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«И террор, который сегодня развязала украинская власть, призван поднять боевой дух ВСУ, а также запугать российское население. Это глубоко порочная и преступная практика, но по-другому мыслить офис Зеленского не умеет», – убеждена эксперт.
«Стоит понимать, что любой теракт, а атаки на Белгород и Донецк – это именно теракты, имеет своей целью информационный «взрыв» и преследует желание перебить негативную повестку. Поэтому удары наносились именно во время праздников. Разумеется, подобные акты не должны оставаться без ответа», – подчеркивает собеседница.
«Так, российские военные уже нанесли удары по Харькову и Киеву. Но что немаловажно, наша власть неоднократно подчеркивала – целями становятся исключительно военные объекты и инфраструктура, среди которых склады и промышленные предприятия», – рассуждает она.
«Офис Зеленского всеми силами демонстрирует упертое желание эскалировать конфликт. И коль Украина намерена вести себя таким образом, то мы вынуждены отвечать. Но делать это необходимо в соответствии с нашими принципами. И я уверена, что у нас просто не остается других вариантов, кроме как последовательно и мощно ликвидировать живую силу противника, а также промышленные предприятия», – заключила Шеслер.
Напомним, сразу после наступления нового года ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу, в частности, подверглась гостиница «Донбасс палас». Также удары пришлись по Калининскому и Буденновскому районам.
В итоге, как сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, погибли четыре человека, еще более десяти получили ранения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» ответственных за теракт.
Позднее с официальным заявлением выступил и МИД. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, формирования украинских неонацистов при поддержке стран коллективного Запада продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.
В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.
Кроме того, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. На вечер понедельника число погибших в результате удара выросло до 25 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также он уточнил число раненых, добавив, что накануне к медикам обратились еще два человека: у женщины перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока. Врачи областной больницы уже провели ему операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, а женщину пока готовят к операции. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 109 человек.
Как сообщили в военном ведомстве, российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.
В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.
Кроме того, во вторник ВС России нанесли несколько мощных ударов по Киеву. По данным СМИ, в общей сложности в украинской столице раздалось свыше пяти взрывов. Как уточняют в Минобороны, атака производилась высокоточными ракетами и беспилотниками.
Урон нанесен объектам ВПК в Киеве и окрестностях: производству ракет, беспилотников, местам ремонта военной техники, хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами, – цель удара достигнута, все объекты поражены, передает сообщение ведомства ТАСС.