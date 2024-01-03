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Губернатор: Над подлете к Белгороду ПВО снова сбила несколько целей
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую область
На подлете к Белгороду снова сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа.
«По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи», – сообщил губернатор.
По его словам, аварийные и оперативные службы на месте, продолжается обход территории.
За несколько часов до этого Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты 9 воздушных целей.
При этом Минобороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены две ракеты «Точка-У» и семь ракет «Ольха».
По предварительным данным, пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил Гладков.