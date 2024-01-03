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Politico: В США 22 млн человек могут остаться без интернета
Politico: В США 22 млн человек могут перед выборами остаться без интернета
Порядка 22 млн американцев могут остаться без интернета перед выборами президента Штатов, пишет издание Politico.
В частности, перед выборами может быть свернута «Программа доступной связи», если не будет найдено достаточно средств для ее продолжения, передает «Лента.ру».
По данным Politico, в данный момент программа покрывает затраты на интернет примерно у 22 млн малообеспеченных американцев.
В случае, если программа прекратит работать, по информации Politico, большое число малообеспеченных американцев могут выразить свое недовольство на выборах.
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