Politico: В США 22 млн человек могут остаться без интернета

Politico: В США 22 млн человек могут перед выборами остаться без интернета

Tекст: Александра Юдина

В частности, перед выборами может быть свернута «Программа доступной связи», если не будет найдено достаточно средств для ее продолжения, передает «Лента.ру».

По данным Politico, в данный момент программа покрывает затраты на интернет примерно у 22 млн малообеспеченных американцев.

В случае, если программа прекратит работать, по информации Politico, большое число малообеспеченных американцев могут выразить свое недовольство на выборах.

Ранее в России объяснили свое отношение к выборам в США.

