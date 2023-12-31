Лавров объяснил отношение России к выборам в США

Лавров счел наивностью надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона при победе республиканца на выборах в США

Tекст: Антон Антонов

Лавров подчеркнул, что политический истеблишмент в США считает Россию врагом, рассматривая ее как «экзистенциальную угрозу». Так думают и в Демократической, и в Республиканской партиях США, подчеркнул министр. По его словам, в связи с этим «межпартийным консенсусом» наивно рассчитывать, что отношения Москвы и Вашингтона станут лучше, если на выборах в США победит кандидат от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления отношений между двумя странами в США должны произойти «какие-то внутренние фундаментальные изменения», после которых Вашингтон будет готов «уважать других людей, другие страны» и искать компромиссы.