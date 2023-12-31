Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Лавров объяснил отношение России к выборам в США
Лавров счел наивностью надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона при победе республиканца на выборах в США
России по большому счету все равно, кто победит в борьбе за президентское кресло в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что политический истеблишмент в США считает Россию врагом, рассматривая ее как «экзистенциальную угрозу». Так думают и в Демократической, и в Республиканской партиях США, подчеркнул министр. По его словам, в связи с этим «межпартийным консенсусом» наивно рассчитывать, что отношения Москвы и Вашингтона станут лучше, если на выборах в США победит кандидат от Республиканской партии, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления отношений между двумя странами в США должны произойти «какие-то внутренние фундаментальные изменения», после которых Вашингтон будет готов «уважать других людей, другие страны» и искать компромиссы.