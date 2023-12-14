Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

«Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.



Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

«Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.