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Военная техника России с начала СВО прошла не менее 8 этапов модернизации
Депутат Саблин: Военная техника России прошла не менее 8 этапов модернизации с начала СВО
Российская военная техника с начала специальной военной операции прошла не менее восьми этапов модернизации, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин.
«Если взять нашу технику, многие образцы за время этого конфликта модернизировались 8-9 раз», – рассказал Саблин ТАСС.
По его словам, российские военные «постоянно играют в кошки-мышки» с ВСУ.
«Они пытаются противодействовать, а мы придумываем что-то новое», – пояснил Саблин.
По словам депутата, российские войска обладают уникальными образцами военной техники, разнообразие которой на фронте постоянно пополняется.
Ранее сообщалось, что украинские войска на участке фронта под Артемовском испытывают нехватку боеприпасов советского образца, из-за чего вынуждены применять поставленные странами НАТО кассетные снаряды по укрепленным российским позициям либо менее эффективные FPV-дроны.