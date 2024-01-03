В ВСУ под Артемовском обнаружилась нехватка боеприпасов советского образца

Российский военный рассказал, что ВСУ под Артемовском не хватает боеприпасов советского образца

Tекст: Денис Тельманов

«Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, то есть по пехоте на маршруте, по открытой, незащищенной – да, оно работает, но если она находится в укреплениях – толку от этого не будет», – приводит РИА «Новости» слова «Альфа».



По словам командира, ВСУ на данном направлении активно применяют FPV-дроны, из-за этого российские разведчики на этом участке выдвигаются только ночью и малыми группами.

Он добавил, что группы выдвигаются на неделю – именно на такой период можно обеспечить себя едой и водой. При этом в этот момент вернувшиеся с задачи бойцы восстанавливаются.

Ранее оператор FPV-дрона с позывным «Архитектор» рассказал, что разведчики группировки «Запад» с помощью дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском.