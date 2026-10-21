Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Сын освобожденного наемника Хаббарда признался в любви к РПЦ
Сын американского наемника Хаббарда заявил о любви к Русской православной церкви
Священник отец Иосиф, сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда, заявил о глубокой любви к Русской православной церкви и русскому народу.
Сын освобожденного американца Стивена Хаббарда, священник отец Иосиф рассказал о своих духовных убеждениях и теплом отношении к русскому народу в открытом письме, передает РИА «Новости».
«Меня глубоко трогает, что отец, приобщивший меня к русскому православию, ныне освобожден благодаря акту милосердия, проявленному с участием России», – говорится в письме отца Иосифа Коулмана, священника Намасской и Оринисской митрополии Кипрской православной церкви.
По его словам, любовь к Русской церкви проистекает не из политики, а из личного опыта и многолетней дружбы. Отец Иосиф вспомнил, как много лет назад отец привел его в русский православный храм в Японии, и красота литургии привела его к вере.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение Стивена Хаббарда. 73-летний американец с февраля 2022 года служил в батальоне территориальной обороны Изюма и получал жалованье от ВСУ. В октябре 2024 года суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии за наемничество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сын освобожденного наемника Стивена Хаббарда поблагодарил Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение об освобождении американца.