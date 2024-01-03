Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Разведчики «Запада» с помощью дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
Разведчики группировки «Запад» с помощью FPV-дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны России.
«Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт», – приводит РИА «Новости» заявление оператора FPV-дрона с позывным «Архитектор».
По данным бойца, расчет работает ежедневно в поисках новой цели.
«На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск «Запад» уже не впервые наносят удар в этом квадрате», – рассказал «Архитектор».
По его словам, подбитая ранее и сожженная расчетом украинская техника находится «буквально в нескольких метрах на дороге», но это не останавливает украинских боевиков, которые «продолжают ездить по опасным участкам».
В сообщении Минобороны также отмечается, что боевые дроны в зоне спецоперации «просто незаменимы».
Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении.