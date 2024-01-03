Разведчики группировки «Запад» с помощью FPV-дрона уничтожили бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

Tекст: Денис Тельманов

«Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт», – приводит РИА «Новости» заявление оператора FPV-дрона с позывным «Архитектор».

По данным бойца, расчет работает ежедневно в поисках новой цели.

«На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск «Запад» уже не впервые наносят удар в этом квадрате», – рассказал «Архитектор».

По его словам, подбитая ранее и сожженная расчетом украинская техника находится «буквально в нескольких метрах на дороге», но это не останавливает украинских боевиков, которые «продолжают ездить по опасным участкам».

В сообщении Минобороны также отмечается, что боевые дроны в зоне спецоперации «просто незаменимы».

Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении.