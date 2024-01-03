Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении

Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении

Tекст: Денис Тельманов

«На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций... По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ», – сообщило российское военное ведомство, передает РИА «Новости».

Командир «Акации» с позывным «Жорик» рассказал, что артиллеристы поддержали парней из пехоты.

«Наши «птички» обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел», – рассказал «Жорик».

Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородом 2 января 2024 года были сбиты оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха».