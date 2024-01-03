Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
В Японии из-за авиакатастрофы в Токио отменили более 100 рейсов
Более 100 рейсов отменены в Японии после столкновения двух самолетов в токийском аэропорту
Японские авиакомпании были вынуждены отменить в среду более 100 авиарейсов после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов в токийском аэропорту Ханеда, в результате которого погибли пять человек.
Среди отмененных рейсов 44 авиакомпании JAL и 55 авиакомпании ANA. Остальные отмененные рейсы приходятся на компании-лоукостеры, сообщает РИА «Новости».
Во вторник из-за авиакатастрофы были отменены около 230 авиарейсов на фоне возвращения японцев в большие города из регионов после новогодних выходных.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер японской авиакомпании JAL, столкнувшийся во вторник в аэропорту Токио с военным самолетом береговой охраны, перед инцидентом получил от авиадиспетчерской службы разрешение на посадку.
При этом экипаж продублировал полученное от диспетчеров разрешение.
В момент столкновения в пассажирском самолете находилось 379 человек, в том числе восемь младенцев, всем им удалось выбраться из горящей машины.
В военном самолете находились шесть человек, пять из них погибли.