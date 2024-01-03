В Японии из-за авиакатастрофы в Токио отменили более 100 рейсов

Более 100 рейсов отменены в Японии после столкновения двух самолетов в токийском аэропорту

Tекст: Денис Тельманов

Среди отмененных рейсов 44 авиакомпании JAL и 55 авиакомпании ANA. Остальные отмененные рейсы приходятся на компании-лоукостеры, сообщает РИА «Новости».



Во вторник из-за авиакатастрофы были отменены около 230 авиарейсов на фоне возвращения японцев в большие города из регионов после новогодних выходных.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер японской авиакомпании JAL, столкнувшийся во вторник в аэропорту Токио с военным самолетом береговой охраны, перед инцидентом получил от авиадиспетчерской службы разрешение на посадку.

При этом экипаж продублировал полученное от диспетчеров разрешение.

В момент столкновения в пассажирском самолете находилось 379 человек, в том числе восемь младенцев, всем им удалось выбраться из горящей машины.

В военном самолете находились шесть человек, пять из них погибли.