Стоимость «СПб Биржи» обвалилась после новостей о прекращении торговых операций

Tекст: Алексей Дегтярев

К 21.41 мск акции «СПб Биржи» на Мосбирже снижались на 13,98%, до 85,5 рубля, к 21.46 мск акции на Санкт-Петербургской бирже торговались на уровне 86,1 рубля (-13,21%), передает ТАСС.

Падение замедлилось к 21.56 до 6,14%, на Санкт-Петербургской бирже акции снижались на 2,22%, до 96,6 рубля.

Ранее утром в понедельник «СПБ Биржа» сообщала о техническом сбое. В ноябре 2023 года она отвергала сообщения о своем заявлении на банкротство.