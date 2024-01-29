Адвокат назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию

«Газета.Ru»: Адвокат Попов назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

Tекст: Ольга Никитина

Попов заявил «Газете.Ru», что ему еще ничего неизвестно об этом. «Кто-то утку забросил», – сказал он, добавив, что сроки прохождения медкомиссии зависят не от адвоката, а от военкомата.

Защитник предположил, что Vacio начнет службу в армии во время весеннего призыва. При этом какое решение принял военкомат, адвокату пока неизвестно. Он отметил, что у рэпера «был псориаз».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Vacio, пришедший на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, весной пойдет в армию. В середине января он посетил здание военного комиссариата, где ему вручили повестку.