Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.10 комментариев
Адвокат назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию
«Газета.Ru»: Адвокат Попов назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате
Адвокат Роман Попов назвал «уткой» сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его подзащитный, рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), якобы прошел медкомиссию и признан годным для службы в армии.
Попов заявил «Газете.Ru», что ему еще ничего неизвестно об этом. «Кто-то утку забросил», – сказал он, добавив, что сроки прохождения медкомиссии зависят не от адвоката, а от военкомата.
Защитник предположил, что Vacio начнет службу в армии во время весеннего призыва. При этом какое решение принял военкомат, адвокату пока неизвестно. Он отметил, что у рэпера «был псориаз».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Vacio, пришедший на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, весной пойдет в армию. В середине января он посетил здание военного комиссариата, где ему вручили повестку.