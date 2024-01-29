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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 17:15 • Новости дня

    Адвокат назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию

    «Газета.Ru»: Адвокат Попов назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

    Tекст: Ольга Никитина

    Адвокат Роман Попов назвал «уткой» сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его подзащитный, рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), якобы прошел медкомиссию и признан годным для службы в армии.

    Попов заявил «Газете.Ru», что ему еще ничего неизвестно об этом. «Кто-то утку забросил», – сказал он, добавив, что сроки прохождения медкомиссии зависят не от адвоката, а от военкомата.

    Защитник предположил, что Vacio начнет службу в армии во время весеннего призыва. При этом какое решение принял военкомат, адвокату пока неизвестно. Он отметил, что у рэпера «был псориаз».

    Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Vacio, пришедший на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, весной пойдет в армию. В середине января он посетил здание военного комиссариата, где ему вручили повестку.

    26 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    СМИ назвали настоящую причину смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликован официальный отчет о вскрытии тела лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в котором причиной смерти музыканта указан суицид.

    Частный детектив Том Грант, все эти годы занимающийся изучением смерти звезды, обнаружил файл с отчетом о вскрытии тела Курта Кобейна, ранее существовало множество версий его смерти. Из документа следует, что музыкант совершил суицид, кроме того, в крови рокера нашли смесь запрещенных препаратов, пишет «СтарХит».

    Отмечается, что ранее эта информация не распространялась из-за законов штата Вашингтон. Официальные лица отказались комментировать опубликованную информацию.

    Напомним, электрик обнаружил бездыханное тело Курта 8 апреля 1994 года и доложил полиции. В предсмертной записке артист просил не винить в трагедии супругу Кортни Лав, однако долгое время фанаты и общественность считали, что жена погубила рокера. Мама музыканта же уверяла, что Курт совершил самоубийство, поскольку страдал биполярным аффективным расстройством.

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    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 09:53 • Новости дня
    Концерт Галкина сорвался на Бали

    Комика Максима Галкина не пустили на Бали

    Концерт Галкина сорвался на Бали
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Комика Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом) не пустили на Бали, где у него должен был состояться концерт, юмористу закрыли доступ в Индонезию.

    Юмориста развернули еще в аэропорту Денпасара. По данным таможенников, паспорт Галкина (признан в России иноагентом) внесен в «черный список». Несмотря на разрешение на концерт и открытую рабочую визу, артиста не пустили на Бали. Как сообщают СМИ, сейчас он ждет в аэропорту самолет в Вену, пишет «Комсомольская правда».

    До этого концерт Галкина был отменен в Таиланде.

    Ранее Галкин получил штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Позже продюсер Иосиф Пригожин, комментируя вынесение штрафа Галкину, отметил, что в Дубае штрафом артиста призвали «знать границы».

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    27 января 2024, 01:25 • Новости дня
    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных

    Украинский координационный штаб подтвердил, что погибших в сбитом Ил-76 пленных бойцов ВСУ собирались обменять

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил, что погибших в сбитом под Белгородом Ил-76 пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на российских военнослужащих

    «Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января», – приводит сообщение штаба РЕН ТВ.

    Украинское ведомство заявило, что родственникам военнопленных расскажут о их судьбе сразу же после того, как уполномоченные органы «получат четкую и достоверную информацию по этому поводу».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

    В декабре Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.

    Позже стало известно, что Турция не пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота.

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    26 января 2024, 23:45 • Новости дня
    Вскрылись планы Пентагона разместить в Британии ядерное оружие

    Стали известны планы Пентагона разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, значится в документах Минобороны США, которые попали в распоряжение журналистов.

    В документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании, передает ТАСС, со сылкой на газету The Daily Telegraph.

    Также газета сообщала, что зимой США перебросят на базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. По сведениям источников издания, речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие.

    Ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили начало переговоров об изменении военного присутствия в Ираке.

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    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

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    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

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    28 января 2024, 07:43 • Новости дня
    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевые расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанесли удары по опорным пунктам одной из бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

    Отмечается, что пуски были проведены с расстояния более 4,5 километра до цели.

    Ранее сообщалось, что Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», чтобы повысить защиту экипажа и оборудования от атак, совершаемых с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе.

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    27 января 2024, 22:23 • Новости дня
    Снаряд украинской РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью

    Реактивный снаряд от системы залпового огня «Ураган» ВСУ сбили российские силы ПВО над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский снаряд от РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что снаряд был перехвачен в субботу, 27 января, около 20:30 мск.

    РСЗО «Ураган» – советская артиллерийская система, которая стреляет неуправляемыми ракетами (реактивными снарядами) с различными боевыми частями массой от 90 до 140 кг, в том числе термобарическими (вакуумная бомба) и кассетными. Дальность стрельбы «Урагана» составляет от 5 до 35 км. Западным аналогом является РСЗО HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Жителям  было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.







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    28 января 2024, 04:27 • Новости дня
    Российские десантники сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ

    Подразделения ПВО российских десантников сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили на херсонском направлении три беспилотника ВСУ типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны России.

    «Расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба Яга», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Название «Баба-Яга» закрепилось за украинскими сельскохозяйственными беспилотниками, которые приспособлены для сбрасывания с воздуха минометных мин и кумулятивных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

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    28 января 2024, 06:04 • Новости дня
    Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на купянском направлении, сообщило Минобороны России

    «Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на купянском направлении зоны специальной военной операции», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что летчики после применения авиационных средств поражения с кабрирования выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее сообщалось, что Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении, используя рельеф местности.

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    28 января 2024, 01:12 • Новости дня
    ВСУ за сутки 19 раз обстреляли Горловку и Донецк

    ВСУ за сутки выпустили по жилым районам Горловки и Донецка болшее 60 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 60 боеприпасов различного типа было выпущено со стороны украинских войск по жилым районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки.

    Более 60 боеприпасов различного типа было выпущено со стороны украинских войск по жилым районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что зафиксировано 19 обстрелов на донецком и горловском направлениях. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ за сутки. Кроме того, в селе Соловьевка был сбит беспилотник.

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      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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