На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Рэпер Vacio заявил, что получил повестку в военкомате
Рэпер Николай Васильев (Vacio), известный своим появлением на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что посетил здание военного комиссариата, где ему вручили повестку.
Рэпер заявил в социальных сетях, что «все будет хорошо», и пояснил, что «приходит в себя», передает «Газета.Ru».
Он пояснил, что во вторник ему вручили повестку в военкомате.
До этого во вторник его адвокат Роман Попов указал, что музыкант сразу после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию.