Рэпер Vacio заявил, что получил повестку в военкомате

Tекст: Алексей Дегтярев

Рэпер заявил в социальных сетях, что «все будет хорошо», и пояснил, что «приходит в себя», передает «Газета.Ru».

Он пояснил, что во вторник ему вручили повестку в военкомате.

До этого во вторник его адвокат Роман Попов указал, что музыкант сразу после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию.