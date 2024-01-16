  • Новость часаВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

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    16 января 2024, 14:37

    Рэпер Vacio встал на воинский учет

    Адвокат Vacio (Николай Васильев) заявил, что рэпер встал на воинский учет

    Tекст: Александра Юдина

    Рэпер Vacio (Николай Васильев) после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию, сообщил его адвокат Роман Попов.

    По словам юриста, Васильев, как любой законопослушный гражданин, встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе, передает РИА «Новости».

    Более того, Попов добавил, что Vacio считает службу в армии почетной обязанностью, а также любит и поддерживает Родину.

    Ранее арестованный после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер получил повестку.

    Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

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    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

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    14 января 2024, 18:25
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

    Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Западе ощущается усталость от конфликта вокруг Украины. От этого появляется осознание, что Москве и Киеву придется садиться за стол переговоров. Но при этом навязать России «формулу мира» Зеленского не получится, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине.

    «Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

    При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

    Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.

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    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

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    15 января 2024, 09:07
    ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордной дистанции

    Минобороны: Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тыс. метров

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники из Костромы благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артемовском направлении с рекордной дистанции 7,8 тыс. метров, сообщило Минобороны.

    Известно, что костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия, вторую БМП при этом поразили расчеты артиллерии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

    Как отметил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», в ряды ВС России поставлены тепловизоры, благодаря которым военные могут стрелять на дальность и до десяти километров.

    «С поступлением тепловизоров работаем круглосуточно… Лучше, чем это, я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучше», – заверил он.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны».

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    13 января 2024, 16:16
    Беспилотный робот «Черепаха» начал подвозить мины расчетам в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха», рассказал гендиректор предприятия-стартапа Argo Константин Багдасаров.

    На форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» он рассказал, что один робот-доставщик с прошлого года ходит в ЛНР. Машина доставляет все, но в основном – мины для расчетов, сообщает ТАСС.

    Максимальная полезная нагрузка, которую может перевозить робот, – 1 500 кг, он бесшумен, так как использует электродвигатель. Он также может выполнять несколько задач: логистику, наблюдение, огневую поддержку, спасение, медицинскую эвакуацию, ретрансляцию связи.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    16 января 2024, 08:32
    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных

    Минобороны: Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении

    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки ВС России захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военных на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, штурмовики ВС России выдвинулись вперед и провели боевую работу – забрали опорный пункт без особого труда, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, рассказавших много полезной информации, передает ТАСС.

    Как отметил командир штурмовой группы с позывным Ларек, его боевой путь начинался с пехоты, чтобы было полное понимание того, что такое прилеты и как укрываться от беспилотников противника.

    «Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас были три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», – рассказал он.

    Ранее стало известно, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах, доставили в Москву.

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    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

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    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

    Коментарии (17)
    13 января 2024, 16:10
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов

    Украинский эксперт Гетьман заявил о постоянной опасности после российских ударов «Кинжалами»

    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и дальше будет наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом в эфире YouTube-канала Radio NV рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

    Также украинский эксперт заявил в программе, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он подчеркнул, что целями таких атак становятся военные объекты и предприятия Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники.

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    14 января 2024, 09:35
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Источник: Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО

    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре, тогда в ГУФСИН эти данные опровергли.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Гуменюк уехал в зону СВО.

    Напомним, в январе 2023 года Гуменюк был признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей.

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 12:46
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, в течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Равнополя и Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что артиллерия и авиация ВС России поразили опорные пункты и пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 58-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Новодонецкого.

    По его словам, потери ВСУ составили более 110 военнослужащих, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три автомобиля, а также пять минометных расчетов и пункт управления БПЛА.

    Ранее Гордеев сообщил, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили 90 военнослужащих, две бронированные машины и шесть пикапов.

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    16 января 2024, 11:18
    Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку пулеметчика «Азова» за расстрел машины с детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Как сообщили в ведомстве, 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала семья с тремя малолетними детьми, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что Михайленко расстрелял машину из автомата, в результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик погибли на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись.

    Как сообщили в надзорном ведомстве, суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

    Как уточнили в пресс-службе СК, вину в совершенных преступлениях Михайленко признал полностью.

    Ранее суд приговорил к 22 годам бойца ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя.

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    14 января 2024, 17:03
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, в том числе танк и один ЗРК, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо написал, что общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 складов, пунктов наблюдения и управления и так далее.

    По данным губернатора, у ВСУ растет число заболевших и обмороженных в Крынках, эвакуировать их через Днепр невозможно из-за замерзших речных потоков. Сальдо также пишет, что многие военные ВСУ попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.

    Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (11)
    14 января 2024, 20:29
    В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов ВСУ

    В Белгороде после атак установили модульную конструкцию для защиты от обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Белгорода возле остановки универсмага после атак ВСУ установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов.

    Укрытие представляет собой конструкцию из пяти бетонных плит, скрепленных между собой, с крышей и входным проемом, передает РИА «Новости».

    Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем, внутри проведены провода для освещения.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

    Коментарии (12)
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    «Славянский стиль» стал влиять на маятник русофобии

    Одной из главных тенденций в мировой моде внезапно стало увлечение «славянским стилем» и даже некоторыми песнями российских исполнителей. Это выглядит особенно парадоксально на фоне распространенных на Западе попыток отмены русской культуры. Эксперты по-разному объясняют происходящее, но несомненно, что русский стиль вновь заставил говорить о себе за рубежом. Подробности

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    Французам не дали свергнуть африканского друга России

    Попытка государственного переворота была совершена в дружественной России африканской стране – Буркина-Фасо. Жертвой покушения должен был стать лидер страны – командующий армией капитан Ибрагим Траоре. Местные источники связывают успешное предотвращение попытки переворота с работой российских специалистов. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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