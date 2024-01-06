  • Новость часаУкраина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
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    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    6 января 2024, 18:46

    Vacio повторно арестовали за сопротивление полиции

    Vacio повторно арестовали на десять суток за сопротивление полиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рэпер Николай Васильев (Vacio) арестован по делу о мелком хулиганстве с оказанием сопротивления полицейским, сообщил Лефортовский суд столицы.

    Васильев признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного ареста на десять суток, сообщили в суде РИА «Новости».

    Напомним, Васильев только что отбыл административный арест, о его повторном задержании сообщала телеведущая Ксения Собчак.

    6 января 2024, 06:23
    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели

    Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет

    Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

    Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.

    Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.


    Коментарии (20)
    5 января 2024, 23:37
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

    Коментарии (39)
    6 января 2024, 01:30
    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой

    Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога

    Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Русскоязычная женщина, над которой с криками «Тут не Россия» издевались мужчины в автобусе в Вильнюсе, оказалась украинкой из Кривого Рога. При этом украинские СМИ уже успели заявить, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.

    После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

    Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.

    Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.

    Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.

    Коментарии (49)
    6 января 2024, 09:18
    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев

    Радиоведущий Старнс удивился решению Пентагона утаить от общественности госпитализацию главы Пентагона Остина

    Секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев
    @ Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина.

    Тодд Старнс отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин с первого дня Нового года госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, сообщает Ura.ru.

    Журналист обратил внимание, что Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США. «Почему [введена такая] секретность?» – задался вопросом журналист.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

    Коментарии (31)
    6 января 2024, 10:46
    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных

    Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за интенсивных ударов российских военных

    ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные были вынуждены отвести системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    Как указал Гагин, интенсивность ударов российскими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что солдатам Украины пришлось отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отвода систем ПВО Украина оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении, украинским военным пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях.

    Коментарии (19)
    6 января 2024, 13:30
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Ракетными войсками и артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» рядом с Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР), а также 127 артподразделений ВСУ, живая сила и техника в 138 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

    В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.

    Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    6 января 2024, 12:17
    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта

    Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта

    В США осознали неизбежность раздела Украины для завершения конфликта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Политики в США начали понимать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

    Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Коментарии (31)
    6 января 2024, 04:26
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву

    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 января Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме поставок Украине вооружений западными странами, сообщил источник в организации.

    В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.

    Коментарии (28)
    6 января 2024, 15:59
    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированные Т-80БВМ превзошли немецкие Leopard в зоне специальной военной операции в проходимости в трудной местности, утверждает Military Watch Magazine.

    Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».

    Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.

    У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.

    Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

    Коментарии (30)
    6 января 2024, 09:38
    Голливудский актер перед гибелью в авиакатастрофе передал «привет из рая»

    NYP: Актер Оливер в своем последнем сообщении в социальных сетях перед гибелью передал «привет из рая»

    Голливудский актер перед гибелью в авиакатастрофе передал «привет из рая»
    @ ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до гибели в авиакатастрофе опубликовал свой последний – «жуткий» – пост в социальных сетях, передав «привет откуда-то из рая», сообщает The New York Post.

    В статье говорится, что всего за три дня до гибели Оливер опубликовал в социальной сети Instagram* «последний жуткий пост», передав «привет откуда-то из рая» и добавив: «За общность и любовь... 2024, мы идем», передает РИА «Новости».

    Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Cпасти никого не удалось.

    Ранее СМИ сообщили, что актер и две его несовершеннолетние дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах.

    Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 08:59
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артемовском направлении
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Никитина

    Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали свою систему блокировки путей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении для деморализации противника, рассказал снайпер с позывным Леший.

    Он пояснил, что одна из основных задач снайпера заключается в том, чтобы не давать солдатам врага свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Кроме того, по словам Лешего, есть места, где артиллеристы и ПТРК не могут уничтожить противника из-за рельефа местности.

    «После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет... Заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки», – пояснил он РИА «Новости».

    По словам российского военного, снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть солдат ВСУ даже через преграды. Леший заверил, что на расстоянии до двух километров он не позволит противнику выполнять боевые задачи.

    Накануне командир группы российского спецназа заявил об отступлении Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта на Артемовском направлении.

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 13:23
    Ирак решил вывести иностранные войска после авиаудара США

    Tекст: Валентина Григоренко

    Начался вывод иностранного военного контингента из Ирака, такое решение принял премьер-министр страны Мухаммед Шия ас-Судани после гибели в Багдаде полевого командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба» Муштака Джавада Касима аль-Джавари, который был убит американским ударом.

    В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.

    Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый «участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих».

    Коментарии (10)
    6 января 2024, 08:42
    В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести

    Fars: В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести

    В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило Fars.

    Красный флаг появился куполе мечети после теракта в городе Керман, такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, передает РИА «Новости».

    Как отмечал в 2020 году американский телеканал CNBC, красные флаги в шиитской традиции символизируют несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого человека.

    Напомним, в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала КСИР Сулеймани прогремели взрывы. По данным начальника службы экстренной помощи Кермана, в результате взрывов во время теракта погибли 103 человека, еще 141 получили ранения. По данным IRNA, погибших 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; ранения получили 284 человека. В пятницу глава МВД Ирана Вахиди заявил о задержании причастных к теракту в городе Керман.

    Коментарии (21)
    6 января 2024, 13:03
    В Германии заявили о невосполнимых потерях ВСУ в боях на Днепре

    Welt: ВСУ несут невосполнимые потери в боях за Крынки на левом берегу Днепра

    В Германии заявили о невосполнимых потерях ВСУ в боях на Днепре
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет свой личный состав на заранее обреченные бои в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt.

    Как указал Ваннер, морские пехотинцы Украины жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр, передает RT.

    По его словам, украинских военных отправляют на смертельные задания в этом районе для того, чтобы они показали Западу наступательные действия.

    В конце декабря аналитик Эндрю Перпетуа сообщил, что за полтора месяца, в течение которых ВСУ находятся у села Крынки на левом берегу Днепра, украинские морская пехота и войска поддержки потеряли 50 плавсредств. Ранее украинские морпехи назвали попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области самоубийством и расточительством.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (7)
    6 января 2024, 11:50
    В Харькове прогремели взрывы
    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (11)
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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    «Богарные условия». Как херсонский НИИ риса бьется за урожай без воды

    Не для того Россию ждали, чтобы сейчас руки опустить, говорят в НИИ риса Херсонской области. После трагедии июня 2023 года, когда Украина совершила теракт на дамбе Новокаховской ГЭС, орошавшие поля Херсонщины каналы пересохли. Культуры, требующие много воды, в первую очередь рис, теперь выращивать невозможно. Но ученые за несколько месяцев перестроились на исследование культур, способных прижиться на местности в новых, пока что практически боевых условиях. Подробности

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    От Ирана ждут удара возмездия за теракт исламистов

    В священном для шиитов иранском городе Кум поднят красный флаг. Это означает, что Тегеран будет мстить за гибель десятков человек после теракта во время траурного шествия в память о генерале КСИР Сулеймани. Ответственность за атаку смертников взяло на себя «Исламское государство». Как говорят эксперты, месть последует в любом случае, начиная с нападений на военные базы США на Ближнем Востоке и вплоть до массированных ударов по Израилю. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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