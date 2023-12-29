Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.5 комментариев
Суд оштрафовал Ивлееву за «голую» вечеринку
Суд оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 100 тыс. рублей за «голую» вечеринку в клубе «Мутабор»
Суд в Москве признал блогера Настю Ивлееву соорганизатором скандальной «голой» вечеринки, прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа.
Лефортовский районный суд в пятницу признал Ивлееву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», и оштрафовал ее на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
Суд установил, что в вечеринке участвовало по меньшей мере 200 человек. В ходе мероприятия были допущены нарушения общественного порядка, выразившиеся в отсутствии одежды на гостях, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте.
Ранее суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.
ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.